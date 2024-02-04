شكرا لقرائتكم خبر عن طريف الأكثر برودة في المملكة بدرجة مئوية واحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، درجة مئوية واحدة كأدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تستمر درجات الحرارة في انخفاضها الملموس على معظم مناطق المملكة.

ورجح "الأرصاد" تكوّن الصقيع والضباب على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، في حين يتكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير والباحة.