شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 39 موقعًا حول المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (39) موقعا حول المملكة.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية .

وبدأ اليوم عمل هذه الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم، بتقديم خدماتها للرجال في ثانوية مركز الفويلق لمدة يومين، ومتوسطة زيد الخير ببريدة، وللنساء في المتوسطة الأولى بالمذنب لمدة يوم لكل منهما، ويوم الاثنين للرجال في بلدية محافظة البدائع، ومجمع الأمير سلطان ببريدة، وللنساء في المتوسطة الثانية بالمذنب لمدة يوم لكل منهم، وفي مقر مركز العاقر لمدة ثلاثة أيام.

كما ستقدم الخدمة للرجال يوم الثلاثاء في متوسطة إمام الدعوة، وفي متوسطة محمد بن عثيمين ببريدة، وللنساء في مدرسة أوثال للطفولة المبكرة والابتدائية بعيون الجواء، والمتوسطة الثالثة بالمذنب لمدة يوم لكل منهم، وفي مدرسة عقلة الصقور لمدة ثلاثة أيام.

فيما ستقدم الخدمة للرجال يوم الأربعاء في متوسطة وثانوية مركز قصيباء بعيون الجواء لمدة يومين، وفي المتوسطة الخامسة بالمذنب، ومتوسطة القاسم بن سلام لتحفيظ القرآن، ومتوسطة ابن خلدون ببريدة، ويوم الخميس في متوسطة ابن كثير، ومتوسطة القعقاع بن عمر، وللنساء في الكلية التقنية للبنات بالمذنب لمدة يوم لكل موقع.

أما في منطقة مكة المكرمة، فتقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها للنساء اليوم في مركز حلي لمدة أسبوع، وللرجال في مركز الحفائر لمدة يومين، وفي مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، لمدة يوم واحد لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للنساء في مركز الحفائر لمدة يومين.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة حائل يوم الاثنين خدماتها للرجال في صندوق التنمية الزراعي بمحافظة بقعاء، ويوم الثلاثاء في متوسطة تحفيظ القرآن للبنين بمحافظة بقعاء، وللنساء في الثانوية الثالثة للبنات بحائل لمدة يوم لكل موقع.

وفي منطقة عسير تقوم الوحدة المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز عمق لمدة ثلاثة أيام، وللرجال والنساء في مركز بلسمر، ومدارس الرواد لمدة يومين لكل منهما.

أما في منطقة نجران، فتقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للرجال في مستشفى نجران العام لمدة ثلاثة أيام، وللنساء لمدة يومين، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للنساء في مركز الخالدة لمدة يومين.

وتقوم الوحدة المتنقلة بمنطقة الباحة بتقديم خدماتها يوم الاثنين للنساء في مدرسة المروة بالمخواة لمدة يومين، ويوم السبت تقدم الخدمة للرجال والنساء في مبادرة الكات ووك لمدة يوم.

وتقدم الوحدات خدماتها للرجال والنساء اليوم بمنطقة المدينة المنورة في مركز الضميرية بمحافظة الحناكية لمدة أسبوع، وبمنطقة الجوف يوم الاثنين في مركز صوير لمدة يومين، وبمنطقة الرياض في البنك السعودي للاستثمار لمدة يوم، وللرجال تقدم الخدمة اليوم بالمنطقة الشرقية في مهرجان التمور بالأحساء لمدة ثلاثة أيام، ويوم الثلاثاء للنساء بمنطقة الحدود الشمالية في الثانوية الثانية برفحاء لمدة يومين.

والجدير بالذكر أن الوحدات تقدم للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها واستخراج بدل تالف، وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.