شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والان نبدء بالتفاصيل

تعريف بالثقافة الإسلامية

الدمام - شريف احمد - زار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، أمس، المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، بجوار المسجد النبوي، ضمن برنامج زيارتهم للمدينة المنورة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.وتجول ضيوف البرنامج في أقسام المعرض والمتحف الذي يحوي خدمات تعريفية لمرتاديه بعدة لغات، كما شاهدوا عرضاً مرئياً يحكي واقع الدين الإسلامي السمح وقيمه ومبادئه، والسيرة النبوية المطهرة، وفضائل الأنبياء، والتعريف بالآثار والمعالم الحضارية الإسلامية باستخدام التقنيات الحديثة في عرض موضوعات السيرة النبوية والتفاعل معها.وأشاد الضيوف بما شاهدوه في المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية من قطع أثرية فريدة، وترتيب وتنظيم للأحداث التاريخية الإسلامية، وتقديمها بطريقة مختلفة وجميلة، تجسّد اهتمام المملكة بالتاريخ الإسلامي كجزء من تاريخها العظيم، وما يحويه المعرض من قاعات ومرافق، ومحتويات أثرية نوعية، للتعريف بالثقافة الإسلامية بطريقة تناسب جميع شرائح المجتمع.وأعرب ضيوف البرنامج عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله على تمكينهم من زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة.يذكر أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، يضم في دفعتة الثانية لعام 2024، 250 معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة يمثلون 15 دولة من قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية، وهي البوسنة والهرسك، والبانيا، وكوسوفو، ومقدونيا، وكرواتيا، وسلوفينيا، والجبل الأسود، وصربيا، واليونان، وبلغاريا، ورومانيا، وبولندا، وبريطانيا، والبرازيل، والأرجنتين.