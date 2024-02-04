شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القصيم تمنح درجة الدكتوراه لطالب متوفي والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.