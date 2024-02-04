خريطة تفاعلية بمحمية الإمام

وأوضحت المحمية أن خريطة المستكشف متاحة عبر موقعها الرسمي (https://itba.gov.sa/)، وتتضمن معرفة حدود المحمية، ومناطق التنزه، وضوابط التنزه والدخول، بالإضافة لمعرفة القرى والمراكز والهجر الواقعة داخل نطاق المحمية بكل سهولة.
يذكر أن المحمية تتميز بتنوع حيوي فريد نظرًا لمساحتها الشاسعة التي تبلغ 91.500 كيلو متر مربع، وتعد موطنًا ثريًا وفريدًا للنباتات والكائنات الفطرية، ورسالتها الحفاظ على جمال الطبيعة، وإشراك المجتمع المحلي، وتعزيز السياحة البيئية.
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