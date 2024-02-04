شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم بين "البيئة" و"ريف" لتمكين صغار المزارعين والنحالين بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل



وقع المذكرة وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية والاستثمار خالد العريفي، فيما مثّل مؤسسة ريف الأهلية الرئيس التنفيذي للمؤسسة ثامر البقمي.

برامج تنموية تهدف مذكرة التفاهم إلى تعظيم الاستفادة من المواقع التي تشرف عليها الوزارة عبر الاستخدام الأمثل لها في البرامج والأنشطة التنموية، وتقديم خدمات التمكين والتأهيل وبناء القدرات التشغيلية، ومساندة وتسويق المنتجات لصغار المزارعين والنحالين ومربي الماشية والحرفيين في المجالات الزراعية، وذلك تحقيقًا لمستهدفات التنمية الريفية المستدامة في المملكة.

وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين، تحديد المواقع المستهدفة وطرق تطويرها وتنميتها والفئات المستفيدة منها.

ويأتي توقيع وزارة البيئة والمياه والزراعة هذه المذكرة تعزيزاً لقدرات صغار المنتجين الزراعيين والجمعيات التعاونية والمؤسسات الريفية، وتمكينها من الحصول على الموارد الإنتاجية، والخدمات الزراعية، وتنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي وفقًا لمبادرات وبرامج الوزارة التي تسهم في تحقيق رؤية الدمام - شريف احمد - شهد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومؤسسة ريف الأهلية، لتمكين أصحاب المهن الزراعية والشهادات المهنية وصغار المزارعين والنحالين ومربي الماشية من الانتفاع والاستفادة من الأراضي التي تشرف عليها الوزارة وفق البرامج التنموية التي تنفذها المؤسسة.وقع المذكرة وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية والاستثمار خالد العريفي، فيما مثّل مؤسسة ريف الأهلية الرئيس التنفيذي للمؤسسة ثامر البقمي.تهدف مذكرة التفاهم إلى تعظيم الاستفادة من المواقع التي تشرف عليها الوزارة عبر الاستخدام الأمثل لها في البرامج والأنشطة التنموية، وتقديم خدمات التمكين والتأهيل وبناء القدرات التشغيلية، ومساندة وتسويق المنتجات لصغار المزارعين والنحالين ومربي الماشية والحرفيين في المجالات الزراعية، وذلك تحقيقًا لمستهدفات التنمية الريفية المستدامة في المملكة.وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين، تحديد المواقع المستهدفة وطرق تطويرها وتنميتها والفئات المستفيدة منها.ويأتي توقيع وزارة البيئة والمياه والزراعة هذه المذكرة تعزيزاً لقدرات صغار المنتجين الزراعيين والجمعيات التعاونية والمؤسسات الريفية، وتمكينها من الحصول على الموارد الإنتاجية، والخدمات الزراعية، وتنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي وفقًا لمبادرات وبرامج الوزارة التي تسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030م.