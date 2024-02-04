شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن ولي العهد.. وزير الدفاع يفتتح معرض الدفاع العالمي 2024 والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية