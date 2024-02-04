شكرا لقرائتكم خبر عن رصد أكثر من 40 ألف مخالفة مباني في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغت عدد مخالفات المباني بجدة خلال العام الماضي 2023، مايقارب الـ 40,554 مخالفة وذلك من خلال الجهود الرقابية لأمانة محافظة جدة في عدد من الأحياء، وذلك في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة.



وأوضحت الأمانة أن جهود الرقابة التي نفذتها البلديات الفرعية خلال الشهر الماضي تأتي في إطار خطة دعم مكثفة لتحسين المشهد الحضري ورصد مخالفات المباني بكل أشكالها، مبينة أن الأعمال الميدانية نتج عنها إشعار 25,338 موقعًا مخالفاً لتصحيح وضعهم نظامًا.



وبينت أن المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين عدم وجود لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخصة أو عدم صيانتها وعدم وجود حاوية لمخلفات ترميم المباني، وزيادة مسافة التشوين عن الحد الأقصى المسموح به بين حد الملكية والسور المؤقت.



إضافة الى عدم تسوير أو تشجير محيط الأراضي في المناطق التي تحددها البلدية حسب المواصفات والتعليمات البلدية، وعدم التعاقد مع ناقل نفايات مؤهل من الأمانة أثناء تنفيذ أعمال بناء أو هدم او ترميم.