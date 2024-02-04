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شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف برنامج خادم الحرمين: الشعب السعودي محظوظ بقيادته المباركة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أشاد عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، متضرعين إلى المولى عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد دينها وأمنها واستقراراها وازدهارها وقيادتها الحكيمة.
وأعرب أحمد الدين زيلكتش، أحد ضيوف البرنامج باسمه وباسم المشيخة الإسلامية في صربيا عن جزيل شكره وعظيم تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله ــ على الاستضافة الكريمة.
وثمن ما وجدوه من خدمات، ما سهل لهم زيارة المعالم الإسلامية التاريخية والوقوف عليها، ويأتي ذلك تجسيداً لعناية واهتمام المملكة بالإسلام والمسلمين.
وقال: "الشعب السعودي محظوظ بقيادته المباركة، حيث تسعى دائماً لخدمة الإسلام"، شاكراً استضافته ضمن البرنامج لزيارة المدينة المنورة، وأداء مناسك العمرة.
وأكد أنها استضافة تؤكد عناية قادة المملكة بأمور المسلمين في أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن المملكة دائمًا توفر رعاية واهتمامًا لضيوف الرحمن خلال أدائهم لمناسكهم.
وأشاد بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تقديم خدمات متكاملة للضيوف، مؤكدًا أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يعد نموذجًا رائعًا في ذلك.
وأعرب أحمد الدين زيلكتش، أحد ضيوف البرنامج باسمه وباسم المشيخة الإسلامية في صربيا عن جزيل شكره وعظيم تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله ــ على الاستضافة الكريمة.
المعالم الإسلاميةكما وصف خبر استضافته ضمن ضيوف برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة بأنه شعور لا يوصف وفيه من السعادة والفرح الكثير.
وثمن ما وجدوه من خدمات، ما سهل لهم زيارة المعالم الإسلامية التاريخية والوقوف عليها، ويأتي ذلك تجسيداً لعناية واهتمام المملكة بالإسلام والمسلمين.
أداء مناسك العمرةوقدم الطبيب في "أطباء بلا حدود" العالمية الدكتور "فاتي ابيبي" من مقدونيا الشمالية، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على كرم الاستضافة والحفاوة.
وقال: "الشعب السعودي محظوظ بقيادته المباركة، حيث تسعى دائماً لخدمة الإسلام"، شاكراً استضافته ضمن البرنامج لزيارة المدينة المنورة، وأداء مناسك العمرة.
وزارة الشؤون الإسلاميةوعبر الدكتور زاهد أبو شنب من دولة الأرجنتين، عن جزيل شكره وعظيم تقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله ــ على الاستضافة الكريمة لأداء مناسك العمرة والزيارة.
وأكد أنها استضافة تؤكد عناية قادة المملكة بأمور المسلمين في أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن المملكة دائمًا توفر رعاية واهتمامًا لضيوف الرحمن خلال أدائهم لمناسكهم.
وأشاد بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تقديم خدمات متكاملة للضيوف، مؤكدًا أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يعد نموذجًا رائعًا في ذلك.