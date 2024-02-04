انت الان تتابع نائب أمير مكة المكرمة يُدشّن 6 مبانٍ تعليمية جديدة في الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

دشّن نائبُ أمير منطقة مكة ‏الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، 6 مبانٍ تعليمية جديدة، خلال ترؤّسه اجتماعَ المجلس المحلي بالطائف، بحضور المحافظ الأمير سعود بن نهار بن سعود.‬⁩

يأتي ذلك في إطار استئناف نائب أمير مكة المكرمة، جولاته التفقدية على محافظات المنطقة، اليوم، بزيارة الطائف، بحضور مدير عام تعليم المحافظة الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي.

وشاهد الأميرُ سعود بن مشعل، عرضًا مرئيًّا حول المشروعات التعليمية المنفذة، وقيمتها، ومدة تنفيذها، ودورها في دفع العجلة التنموية للتعليم بالمحافظة؛ لتنضمّ للمرافق الحيوية التي تقدم الخدمات التعليمية والتربوية للطلاب والطالبات.

من جانبه نوّه المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، إلى ما تميزت به المشروعات التعليمية الحديثة من المباني المدرسية والمجمعات التعليمية، بالمواصفات العالية والمرافق المرموقة والتجهيزات التقنية الحديثة.

وأكّد سعيه نحو تحقيق تطلعات القيادة في بناء جيل يتسلّح بالإيمان والقيم والولاء الوطني، ويتكئ على الكفايات والإسهام في التطوير والنهضة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال الدكتور "الغامدي": إن هذه المشروعات تأتي انعكاسًا لنجاح الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم في خفض نسبة المباني المستأجرة في التعليم، وتوفير البيئة المدرسية الجاذبة.

وأضاف: أنها تُسهم أيضًا في رفع نسبة المباني التعليمية النموذجية المستوفية لمعايير وأنظمة تنفيذ المشروعات التعليمية الجديدة، وفق أحدث التصاميم المعمارية، التي توفر بيئة تعليمية آمنة وجاذبة لمنسوبي المدارس.