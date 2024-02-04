أميركا ستشن مزيدًا من الضربات على الجماعات المهاجمة لقاعدتها في الأردن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 فبراير 2024, 4:54 مساءً

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم (الأحد): "إن الولايات المتحدة ستشن مزيدًا من الضربات على الجماعات المدعومة من إيران، في الشرق الأوسط، رداً على الهجوم على قاعدتها في الأردن". وأضاف "سوليفان" في عدة مقابلات تلفزيونية: "إن الولايات المتحدة تعتقد أن الضربات التي شنتها بالمنطقة، حققت تأثيراً جيداً حتى الآن فيما يتعلق بالحد من قدرات الجماعات المسلحة"، وفقاً لـ"فرانس برس". وذكر أن "أي تصعيد إيراني سيمثل تهديداً للولايات المتحدة، ويجب الاستعداد لكل الاحتمالات، والاستعداد لهذه الاحتمالية تحديداً، وإذا اختارت إيران الرد بشكل مباشر على الولايات المتحدة، فستقابل برد سريع وحاسم". وأشار إلى أنه خلال الأشهر الماضية، دخلت واشنطن في عملية تمرير لرسائل متبادلة مع إيران، ولكن في الأيام الأخيرة، الرسالة التي وجهتها لإيران كانت من خلال الأفعال وليس الكلام.

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