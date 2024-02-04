انت الان تتابع النصر يعلن وصول لاعبه الجديد الأسترالي "عزيز بيهيتش" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 فبراير 2024, 5:10 مساءً

وصل اليوم الأحد اللاعب الدولي الأسترالي عزيز بيهيتش إلى العاصمة الرياض تمهيداً للانتظام بتدريبات النصر حسبما أعلن النادي. ونشر النادي صوراً من وصول الدولي الأسترالي إلى الرياض وعلق عليها: "انظـروا لمن وصـل إلى الرياض.. نجمنا الجديد الأسترالي عزيز بيهيتش". وكان نادي النصر أعلن عن تعاقده مع عزيز بيهيتش قادماً من ملبورن الأسترالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري. ويعد عزيز بيهيتش أحد العناصر الأساسية في تشكيلة منتخب أسترالي، حيث لعب معه 67 مباراة دولية، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما، حقق خلالها لقب كأس آسيا 2015، كما شارك اللاعب مع منتخب بلاده في 7 مباريات بكأس العالم في نسختي 2018 و2022. أما على صعيد الأندية، فقد خاض صاحب الـ33 عاماً عدة تجارب في الدوريين التركي والأسترالي، إضافة إلى تجارب قصيرة في هولندا رفقة أيندهوفن، وأسكتلندا مع فريق ديندي يونايتد.

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