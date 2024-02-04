شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد والتنمية»: تمنع تشغيل الأطفال لمن هم دون 15 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية الخطة الوطنية لمنع عمل الأطفال ونظام العمل في توفير بيئة عمل صحية وآمنة للطفل، وذلك بمنع عمل الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 15 سنة.

وتهدف هذه الخطوة إلى توفير بيئة آمنة تدعم الطفل وتحفظ حقوقه.

وأهابت الوزارة بأهمية التزام المنشآت وامتثالها لأحكام نظام العمل ونظام حماية الطفل، وضرورة الامتناع عن الممارسات والمخالفات في تشغيل الأطفال، حتى لو كان هناك إشراف أو حتى لو كانت المنشأة ملكاً لأحد أفراد أسرة الطفل، حيث يعد تشغيلهم من المخالفات الجسيمة، أياً كان الغرض من التشغيل.

وشددت وزارة الموارد البشرية على الجميع، عند رصد هذه الممارسات، بالإبلاغ عنها عبر قنوات التبليغ الرسمية للوزارة، سواء من خلال المنصات الرقمية، أو تطبيق الوزارة، أو من خلال الاتصال بالرقم «19911».