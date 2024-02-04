منفذ جديدة عرعر يستقبل 28 ألف معتمر عراقي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية 28 ألف من المعتمرين القادمين برا من جمهورية العراق، وذلك بداية من 1 فبراير الجاري وحتى مساء أمس الأول.

وجرى توثيق الخدمات المقدمة للمعتمرين العراقيين بمنفذ جديدة ضمن منظومة القطاعات في خدمة ضيوف الرحمن، الذي تضمن تهيئة المصليات وركن الضيافة وجناحا إسعافيا للخدمات الطبية، وتأمين برادات لسقيا الماء وتوفير كراسي استرخاء، بمشاركة المتطوعين التابعين للجهات الحكومية والأهلية في منطقة الحدود الشمالية.

وعبر عدد من المعتمرين العراقيين عن شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، و ولي عهده، على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن على الدوام، والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج، مشيدين بالتسهيلات والخدمات التي قدمت لهم في منفذ جديدة عرعر البري.