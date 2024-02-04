القيادة تهنئ رئيس سريلانكا بذكرى اليوم الوطني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية رانيل ويكريميسينغ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جهته، هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية رانيل ويكريميسينغ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب ولي العهد في برقية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق اطراد التقدم والازدهار.