المملكة تدعم صندوق مكافحة الإرهاب بـ100 مليون ريال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن وزير الدفاع رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الأمير خالد بن سلمان، عن دعم المملكة لصندوق تمويل المبادرات بالتحالف الإسلامي بمبلغ 100 مليون ريال، إضافة إلى دعم 46 برنامجا تدريبيا ضمن مجالات عمل التحالف الأربعة الفكرية، والإعلامية، والعسكرية، ومحاربة تمويل الإرهاب وذلك مساهمة منها مع أشقائها من الدول الأعضـاء لتنفيذ مبادرات التحالف.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية في أعمال الاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربـة الإرهاب، الذي تستضيفه العاصمة الرياض منذ أمس الأول تحت شعار «محاربة الإرهاب مسؤولية مشتركة»، بمشاركة وزراء الدفاع من الدول الأعضاء والدول الداعمة.

وأكد الأمير خالد بن سلمان أن تواجد وزراء الدفاع بدول التحالف الإسلامي ما هو إلا امتداد للاجتماع الأول الذي عقد في بداية الإعلان عن هذا التحالف المبارك والذي تم الاتفاق فيه على الأطر والأسس لانطلاق هذا التحالف والالتزام بتسخير كافة الجهود لمحاربة الإرهاب ومكافحة التطرف لما يشكلانه من خطر على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

ونوه بالمهام العظيمة والتطلعات الكبيرة التي تتطلب تضافر الجهود والتكامل والتعاون والشراكة مع مختلف دول العالم والهيئات والمنظمات الدولية.

كما شدد على أن استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني يتطلب موقفا موحدا من قبل الدول الأعضاء في التحالف لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، وضرورة الوقف الفوري لهذا العدوان وفق قرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، والمنعقدة في مدينة الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 2023.

الدعم السعودي لمكافحة الإرهاب:

100 مليون ريال لصندوق تمويل المبادرات.

دعم 46 برنامجا تدريبيا ضمن مجالات عمل التحالف: