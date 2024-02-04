المملكة تدعم صندوق مكافحة الإرهاب بـ100 مليون ريال

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جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية في أعمال الاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربـة الإرهاب، الذي تستضيفه العاصمة الرياض منذ أمس الأول تحت شعار «محاربة الإرهاب مسؤولية مشتركة»، بمشاركة وزراء الدفاع من الدول الأعضاء والدول الداعمة.
وأكد الأمير خالد بن سلمان أن تواجد وزراء الدفاع بدول التحالف الإسلامي ما هو إلا امتداد للاجتماع الأول الذي عقد في بداية الإعلان عن هذا التحالف المبارك والذي تم الاتفاق فيه على الأطر والأسس لانطلاق هذا التحالف والالتزام بتسخير كافة الجهود لمحاربة الإرهاب ومكافحة التطرف لما يشكلانه من خطر على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
ونوه بالمهام العظيمة والتطلعات الكبيرة التي تتطلب تضافر الجهود والتكامل والتعاون والشراكة مع مختلف دول العالم والهيئات والمنظمات الدولية.
كما شدد على أن استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني يتطلب موقفا موحدا من قبل الدول الأعضاء في التحالف لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، وضرورة الوقف الفوري لهذا العدوان وفق قرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، والمنعقدة في مدينة الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 2023.
الدعم السعودي لمكافحة الإرهاب:
- 100 مليون ريال لصندوق تمويل المبادرات.
- المجالات الفكرية.
- المجالات الإعلامية.
- المجالات العسكرية.
- محاربة تمويل الإرهاب.
- مساعدة الدول الأعضـاء لتنفيذ مبادرات التحالف.
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