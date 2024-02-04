شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد | لوحات إبداعية.. معرض الدفاع يشهد عروضًا جوية لصقور السعودية والان نبدء بالتفاصيل

معرض الدفاع العالمي 2024

الدمام - شريف احمد - شهد معرض الدفاع العالمي 2024 الذي يقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024م، بتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عروضًا واستعراضات جوية ممثلة بفريق الصقور السعودية، في ساحة العروض الخارجية للمعرض.واستعرض الطيارون السعوديون مهاراتهم في تشكيلات استعراضية عديدة في سماء الرياض، بشكل جماعي وفردي، مشكلين بذلك لوحات إبداعية سعودية.وافتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية في الرياض اليوم، معرض الدفاع العالمي 2024 في نسخته الثانية، بحضور وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة.وفي بداية الافتتاح، اطلع سمو وزير الدفاع ووزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة على العروض الجوية، وعروض الطائرات الثابتة.بعد ذلك تجول سموه على مرافق المعرض التي شهدت مشاركة أكثر من 773 جهة عارضة تمثل أكثر من 75 دولة، بالإضافة إلى مشاركة وحضور عدد من الأجهزة الحكومية، وكبرى الشركات المحلية والعالمية في قطاع صناعة الدفاع والأمن، ومن القطاعات الأخرى ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية.