سلمان بن سلطان يشهد توقيع مشروع المستضيف المحايد

ووقع العقد من قِبل هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة المهندس عبدالرحمن إبراهيم، المدير التنفيذي للبيانات والابتكار بالهيئة، ومن جهة شركة «توال» المهندس محمد بن عبدالعزيز الحقباني، الرئيس التنفيذي للشركة المتخصصة في أبراج الاتصالات وتقنية المعلومات.
ويهدف «المستضيف المحايد» إلى تصميم وبناء وإدارة البنية التحتية لشبكة الاتصالات والبيانات في المسجد النبوي الشريف باستخدام أحدث التقنيات على مدى 15 عاما، وذلك في إطار تمكين مزودي خدمات الاتصالات، لتحقيق الكفاءة التشغيلية لمستخدمي الشبكات داخل المسجد النبوي الشريف، وفي نطاق الساحات المحيطة به من خلال حلول التغطية الداخلية (IBS) بتركيب 600 نقطة بث واتصال ضمن شبكة الجيل الخامس 5G والجيل الرابع 4G، وحلول الشبكة اللاسلكية WiFi، بما يدعم برنامج التحول الرقمي، وتقديم خدمات الاتصالات بكفاءة وموثوقية عالية، وبما يتواءم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويعتمد المشروع على تعزيز الأجواء الروحانية داخل المسجد النبوي من خلال وضع الحلول الناجحة للحفاظ على المشهد وجمالية المسجد النبوي، وتحسين المشهد العام لأبراج شبكات الاتصالات، ورفع مستوى الخدمة التفاعلية، بما ينسجم مع مستهدف برنامج خدمة ضيوف الرحمن -إحدى برامج رؤية السعودية 2030– من خلال تأهيل البنية التحتية، بما يدعم تيسير استضافة الزوار والمعتمرين في الحرمين الشريفين، وإثراء تجربتهم عبر رحلة إيمانية متكاملة.
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