إيران تعفي السعوديين من تأشيرة الدخول بدءًا من يوم غد الاثنين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 فبراير 2024, 8:20 مساءً

بدءًا من يوم غد الاثنين سيتمكن السياح من 28 دولة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، من زيارة إيران دون الحاجة للحصول على تأشيرة. ووافقت إيران في ديسمبر الماضي عام 2023 على إلغاء تأشيرة الدخول لمواطني السعودية و28 دولة أخرى، على أن يبدأ تنفيذ القرار في 5 فبراير 2024. وبموجب القرار ينطبق إعفاء التأشيرة على السياح القادمين جوًّا فقط، وليس عبر المعابر الحدودية البرية. وأوضح عزة الله ضرغامي، وزير التراث والسياحة الإيراني، أن إيران ألغت تأشيرة الدخول لمواطني دول عدة من جانب واحد، بما في ذلك السعودية والهند وروسيا والإمارات والبحرين وقطر والكويت ولبنان واليابان وتونس والبرازيل.. وغيرها. وشهدت إيران زيادة في عدد السياح الأجانب الوافدين خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023؛ إذ ارتفع العدد بنسبة 48.5٪؛ ليصل إلى 4.4 مليون سائح.

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