بناء على تقارير "الأرصاد".. تعليق الدراسة غدًا في منطقة الباحة

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة تعليق الدراسة الحضورية غدًا الاثنين في محافظات المندق وبني حسن وبلجرشي ووسط الباحة.

وأوضحت الإدارة أن تعليق الدراسة جاء بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية التي ستشهدها المنطقة غدًا، وأنه حرصًا على سلامة الجميع فقد تقرر أن يكون الدوام عن بُعد عبر منصة مدرستي.

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