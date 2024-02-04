شكرا لقرائتكم خبر حملة لتوعية اليافعين بطرق الوقاية من الأمراض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت جامعة أم القرى ممثلة بكلية الصيدلة بالتعاون مع إدارة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية الحملة التطوعية التوعوية؛ التي جرى إطلاقها طيلة يناير الماضي بعنوان «صحة اليافعين»؛ وذلك بإقامة معرض توعوي عن التدخين والإدمان والتوعية الغذائية؛ وذلك بهدف توعية المستفيدين بطرق الوقاية من الأمراض، والحفاظ على الصحة العامة.

وأوضحت عميدة كلية الصيدلة الدكتورة أميمة الحاج؛ أن الكلية أطلقت الحملة ضمن أنشطتها ومبادراتها المجتمعية، وشارك فيها نخبة من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية؛ وذلك لتفعيل دورهم في تعزيز الثقافة الصحية.

وأضافت أن الحملة اشتملت على زيارات توعوية وجولات في مدارس التعليم العام بمدينة مكة المكرمة، وتطرقت لمشاكل سوء استخدام الدواء والإدمان عليه، وعرفت بأهمية النظافة الشخصية لدى المراهقين والمراهقات، وطرق مكافحة العدوى والوقاية من الأمراض المزمنة.