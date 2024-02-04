شكرا لقرائتكم خبر عن تايبيه.. 9 جوائز لطلاب المملكة في منافسات "تايسف 2024" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق طلاب وطالبات المملكة 9 جوائز كبرى وجوائز خاصة في منافسات المعرض الدولي العلمي "تايسف 2024"، التي أقيمت في العاصمة التايوانية تايبيه، محققين مراكز متقدمة في تنافسهم مع أكثر من 600 طالب وطالبة من 27 دولة من طلبة التعليم العام بالمرحلتين المتوسطة والثانوية.

وفاز طلبة المملكة بـ7 جوائز كبرى بحصولهم على مراكز متقدمة من الثاني إلى الرابع في مجالات الهندسة، والهندسة البيئية، والطب والحياة، والكيمياء وعلوم الأرض والبيئة.

إضافة إلى جائزتين خاصتين بالإنجاز في مجالي الفيزياء والفلك، وفي علوم الحاسب.

7 جوائز كبرى

وحققت الطالبة كادي جمال البوعبيد من مدارس الأنجال بإدارة تعليم الأحساء المركز الثاني في مجال الهندسة.

والطالبة غلا تركي المعبدي من الثانوية الخامسة بإدارة تعليم جازان المركز الثاني في مجال الهندسة.

فيما حققت الطالبة يارا عبد الله الوادعي من مدارس منارات الرياض بإدارة تعليم الرياض المركز الثالث في مجال الهندسة.



وكذلك الطالبة أريج عبدالله القرني من مدارس البتول بإدارة تعليم مكة حققت المركز الثالث في مجال الطب والحياة، وحققت الطالبة نورة ماجد القرعاوي من مدارس الجامعة بإدارة تعليم المنطقة الشرقية المركز الثالث في مجال الكيمياء.

وحصل الطالب عبد الله فهد العتيبي من ثانوية ابن النفيس بإدارة تعليم الخرج على جائزة المركز الثالث في مجال الهندسة.

والطالب سالم عويض الصاعدي من ثانوية الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز بإدارة تعليم المدينة المنورة على المركز الرابع في مجال علوم الأرض والبيئة.

الجوائز الخاصة

وفي الجوائز الخاصة حصل الطالب أحمد علي المير من مدارس الجامعة بإدارة تعليم الشرقية على جائزة خاصة في الإنجاز في مجال الفيزياء والفلك.

كما حصلت الطالبة جوري سلطان البصيلي من مدارس التربية النموذجية بإدارة تعليم الرياض على جائزة خاصة في الإنجاز في مجال علوم الحاسب.

معايير ومقاييس خاصة

وتُمنح الجوائز الخاصة للفائزين بها وفق معايير ومقاييس خاصة من جامعات ومراكز ومعاهد بحثية.

معرض سنوي

ويقام المعرض الدولي العلمي "تايسف 2024" سنويًا في مدينة تايبيه، برعاية وزارة التعليم في تايوان، وبتنظيم من مركز تايوان الوطني لتعليم العلوم.

وذلك للتنافس بين طلبة التعليم العام للمرحلتين المتوسطة والثانوية في المشاريع والأبحاث والابتكارات العلمية، ضمن عدة مجالات متنوعة ومختلفة للدول المشاركة.