شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الباكستاني والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، في معرض الدفاع العالمي بالرياض، وزير الدفاع في جمهورية باكستان الإسلامية أنور علي حيدر.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وبحث آفاق التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وشَهِد وزيرا الدفاع مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارتي الدفاع في البلدين.الحضور من البلدينحضر اللقاء ومراسم التوقيع صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع م. طلال بن عبد الله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية د. خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبد العزيز بن سيف.فيما حضر من الجانب الباكستاني رئيس هيئة الركن بالجيش الفريق محمد أويس دستغير، واللواء البحري في وزارة الدفاع خيير زمان، والملحق العسكري لدى المملكة العميد محمد عاصم.