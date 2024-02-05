انت الان تتابع أسعار النفط ترتفع.. و"برنت" عند 77.41 دولار للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الإثنين، بعد انخفاضاتٍ حادّة في الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 01:31 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات إلى 77.41 دولار للبرميل، واستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 72.28 دولار للبرميل.

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