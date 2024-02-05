شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الكوري والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في معرض الدفاع العالمي بالرياض، وزير الدفاع الوطني في جمهورية كوريا شين وون سيك.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في المجال العسكري والدفاعي.وشهِد وزير الدفاع وونظيره الكوري مراسم توقيع مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع في المملكة وإدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في جمهورية كوريا في مجال الصناعات الدفاعية.حضر اللقاء ومراسم التوقيع صاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع م. طلال بن عبد الله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية د. خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبد العزيز بن سيف.فيما حضر من الجانب الكوري سفير كوريا لدى المملكة تشوي بيونغ هيوك، ووزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي دونغ هوان اوم، ونائب الوزير للإدارة سنغ إيل.