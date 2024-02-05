انت الان تتابع خلال أسبوع.. ضبط 2840 دراجة آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 فبراير 2024, 6:05 صباحاً

نجحت الحملات الميدانية لإدارات المرور السعودي في مختلف المناطق لضبط الدراجات الآلية المخالفة، وتم ضبط 2840 دراجة مخالفة خلال الفترة من 28 يناير إلى 3 فبراير الجاري. تفصيلاً، في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور تمّ ضبط 1282 دراجة مخالفة بالرياض، و88 بالعاصمة المقدّسة، و392 بمنطقة المدينة المنوّرة، و100 بالشرقية وضبط 8 بمنطقة عسير، و21 دراجة مخالفة بمنطقة تبوك، و29 بحائل، و70 بالقصيم، وجازان 26 دراجة مخالفة، ونجران 20، ومنطقة الحدود الشمالية 11، والجوف 19 دراجة مخالفة، و736 بجدة، و32 بالطائف، و6 بالقريات. وأهاب المرور على حسابه بمنصة "إكس"، بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد.

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