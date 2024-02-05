انت الان تتابع إجازة رسمية.. إغلاق سفارة المملكة بأذربيجان بعد غد الأربعاء والتواصل للطوارئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 فبراير 2024, 6:34 صباحاً

أفادت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية أذربيجان، أنه بمناسبة وجود إجازة رسمية في جمهورية أذربيجان، سوف تكون السفارة مغلقة بعد غد الأربعاء بتاريخ ٧ فبراير الجاري. وأوضحت السفارة، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، للمواطنين والمراجعين، أن العمل سيستأنف -بمشيئة الله- صباح يوم الخميس 8 فبراير متوافقاً مع دوام الحكومة الأذربيجانية. وأشارت إلى أنه يمكن في الحالات الطارئة الاتصال على رقم شؤون السعوديين الآتي: (٠٠٩٩٤٥٠٣٦٧١۱۰۰).

كانت هذه تفاصيل خبر إجازة رسمية.. إغلاق سفارة المملكة بأذربيجان بعد غد الأربعاء والتواصل للطوارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.