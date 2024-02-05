انت الان تتابع استغرقت 3 ساعات.. جراحة دقيقة بـ"سعود الطبية" تُعيد الحركة لمريض بعد شلل الطرف الأيسر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 فبراير 2024, 6:55 صباحاً

نجح فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، في إجراء تدخّل جراحي استمر 3 ساعات أسهَمَ -بحمد الله- في إعادة القدرة على الحركة لمريض كان يعاني من شلل بالجانب الأيسر. وأوضح استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري والمشرف على الحالة الدكتور رامي الشمراني، أن طوارئ المدينة استقبلت المريض الذي يبلغ من العمر 59 سنة وهو يعاني من شلل تام في الطرف الأيسر من جسده لمدة شهر؛ فَقَد على إثره القدرة على الحركة والمشي مع صعوبة في النطق. وأضاف الشمراني، أن الحالة تم تقييمها وأجريت لها الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية، والتي أكدت وجود ورم ضاغط على الحبل الشوكي في الجزء الذي يربط قاع الدماغ بالحبل الشوكي في منطقة العنق، وبعدها نُقِل للعناية المركزة؛ حيث تَحَسن بشكل كبير واستعاد قدرته على الحركة والمشي والكلام، ومن المتوقع أن يستمر تحسن الحالة بشكل تدريجي مع مرور الوقت وتنظيم جلسات العلاج والتأهيل المناسبة له. يُذكر أن الفريق الطبي مكون من استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور رامي الشمراني، واستشاري ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري الدكتور سامي المحيميد.

كانت هذه تفاصيل خبر استغرقت 3 ساعات.. جراحة دقيقة بـ"سعود الطبية" تُعيد الحركة لمريض بعد شلل الطرف الأيسر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.