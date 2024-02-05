شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان أسماء الفائزين بمنافسات الأولمبياد الوطني "إبداع 2024" والان نبدء بالتفاصيل



وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل، وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، ورئيس جامعة الملك سعود بدران العمر، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" فيصل الدويش، والأمين العام لمؤسسة موهبة الدكتورة آمال الهزاع.

ورفع سموه التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه: "كلنا ثقة في هؤلاء النشء الذين رفعوا اسم المملكة وحققوا للوطن الكثير من الإنجازات والجوائز العالمية، حيث حصلوا على هذا التقدير من بلدهم، وغداً -إن شاء الله- سينافسون دول العالم لتحقيق المراكز العليا، متمنياً لهم التوفيق والنجاح وتحقيق المراكز العالمية التي تجسد مكانة المملكة العلمية، مقدماً شكره لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم، على ما يبذلونه من جهود لتأهيل وتطوير هذه المواهب الشابة المشرفة.

وكان سموه قد تجول حين وصوله لمقر الحفل، في مختلف الأركان المصاحبة للمعرض، عقب ذلك عزف السلام الملكي، ثم افتتح الحفل بآيات من القرآن الكريم، قبل أن يشاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً حول منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2024 معرض إبداع للعلوم والهندسة". الدمام - شريف احمد - رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بجامعة الملك سعود بالرياض، حفل ختام منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2024 معرض إبداع للعلوم والهندسة"، الذي نظمته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل، وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، ورئيس جامعة الملك سعود بدران العمر، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" فيصل الدويش، والأمين العام لمؤسسة موهبة الدكتورة آمال الهزاع.ورفع سموه التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على ما حققه أبناء الوطن من إنجازات وإبداعات علمية دولية، مثمناً ما تقدمه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من دعم ومساندة للتعليم والطلاب والطالبات في سبيل الارتقاء بالمستوى العلمي للمملكة.وقال سموه: "كلنا ثقة في هؤلاء النشء الذين رفعوا اسم المملكة وحققوا للوطن الكثير من الإنجازات والجوائز العالمية، حيث حصلوا على هذا التقدير من بلدهم، وغداً -إن شاء الله- سينافسون دول العالم لتحقيق المراكز العليا، متمنياً لهم التوفيق والنجاح وتحقيق المراكز العالمية التي تجسد مكانة المملكة العلمية، مقدماً شكره لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم، على ما يبذلونه من جهود لتأهيل وتطوير هذه المواهب الشابة المشرفة.وكان سموه قد تجول حين وصوله لمقر الحفل، في مختلف الأركان المصاحبة للمعرض، عقب ذلك عزف السلام الملكي، ثم افتتح الحفل بآيات من القرآن الكريم، قبل أن يشاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً حول منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2024 معرض إبداع للعلوم والهندسة".



إعلان أسماء الفائزين



وتشرف رعاة المعرض بالتكريم من قبل سموه، ثم إعلان أسماء الفائزين بالمراكز الستة الأولى في كل فرع، حيث حصد المركز الأول الياس ماهر عبدالقادر خان، فيما حصل على المركز الثاني عبير علي بن ناصر اليوسف، ولطيفة هشام عبدالرحمن الغنام، بينما حصل على المركز الثالث كل من ليلى حسام مأمون زواوي، وأريج عبدالله محمد القرني، وشهد مساعد سليمان المطلق، ومحمد إبراهيم عبدالعزيز الشهيل، ويارا محمد سليمان البكري، ونواف محمد سليمان العقل.

وحصل على الرابع كل من حماد أحمد حماد الدوسري، وليان بندر سالم المالكي، السديم سليمان عبدالله العضيبي، وسليمان عبدالرحمن بن مقبل المسند، وأسماء حمد عبدالله القصير، وحمد محمد حمد الحسيني، وجمال محمد سليمان اللقماني، وميرزا فؤاد أحمد آل كرم، وناصر أحمد ناصر الصويان، وتركي مهنا بن عبدالله الدلامي.

وحصل على المركز الخامس كل من تهاني عادل فضل أحمد، هدوى إبراهيم سلمى الرحيلي، حسن عبدالجليل عبدالله الخلفية، لانا حمزة خليفة المزروعي، يارا يوسف بن عبدالله القاضي، عبدالعزيز سعد مرزوق السحيمي الحربي، حسن محمد عبدالله الرميح، جنى محمد عبدالمنعم السنان، خالد عبدالعزيز بن محمد آل مزاحم الكعبي، تمارا عثمان أسامة راضي، مريم عبدالعزيز بن خالد المحيش، فاطمة أحمد بن محمد آل عبدالله.

كما حصل على المركز السادس كل من فاطمة ناجي بن عبدالمجيد الشخص، ورغد أسامة بن عبدالله الغانم، وخالد هشام بن عبدالله الحصين، ووليد ممدوح سعود القثامي، وصالح عبدالعزيز بن صالح ال قاسم العنقري، وفيصل بدر محمد حسن حلواني، وفيصل عبدالإله محمد السياري، وأديب سالم بن علي ال مغلف الشهري، ليان أحمد مبارك القرافي، ولميس عبدالمحسن بن عبدالرحمن القاضي، ورتاج عثمان محمد سعيد رحمة الله، وسما بدر محمد الجهني، ولانا خالد محمد الفهيد، ولينا سطام بن معلاء اليابسي المطيري.

ثم التقطت الصور التذكارية للفائزين والفائزات مع سمو الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض.

وأعربت الأمين العام لمؤسسة "موهبة" الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، في كلمة بهذه المناسبة، عن شكرها لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته الكريمة، التي تأتي امتداداً للدعم والتحفيز الذي يحظى به الطلبة الموهوبون والمبدعون من القيادة الرشيدة، مما كان له الأثر البالغ في تحقيق نتائج دولية مشرفة، ومواصلة تمثيل الوطن بشكل مشرّف في كل المحافل الدولية، وفي جميع مسابقات آيسف الدولية.

وأوضحت أن الوطن شهد على مدار عام كامل منافسة كبيرة بين طلبته الذين بلغ عددهم 210 آلاف طالب وطالبة، تم تسجيلهم في إبداع 2024، وعملت لجان لتحكيم على اختيار وترشيح المشاريع في مراحل متتالية، مرّت بمعارض المناطق، ثم ترشيح 390 مشروعاً، قدمت في 3 معارض في جدة والرياض والمنطقة الشرقية، وتم اختيار 180 مشروعاً منها، تتنافس اليوم على الفوز في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، والمشاركة في مسابقة "آيسف 2024"، منوهة بأن جميع المشاريع المتنافسة الـ 180 تعد فائزة، حيث مرّت بمراحل تحكيمية مهمة، ووصلت إلى هذه المرحلة، وبذل الطلبة فيها جهودًا بحثية كبيرة في مراكز بحثية كبرى.

وأفادت بأنه تم اليوم ترشيح 45 مشروعاً للجوائز الكبرى لتمثيل الوطن في أكبر تنافس علمي على مستوى العالم، مسابقة "آيسف 2024".

يذكر أن أولمبياد إبداع، مسابقة علمية سنوية تقام بشراكة إستراتيجية وتكاملية بين "موهبة"، ووزارة التعليم، وتقوم على أساس التنافس، من خلال تقديم مشاريع علمية فردية، وفقاً للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع، ويقوم بتحكيمها نخبة من الأكاديميين والمختصين، وفق معايير علمية محددة لترشيح المشاريع المتميزة للمراحل التنافسية الأعلى، وترشيح الأفضل منها للمشاركة في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة "آيسف".