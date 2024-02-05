شكرا لقرائتكم خبر عن "وزارة التعليم" تشدد على سرية أسئلة الاختبارات.. وتحدد عقوبة المخالفين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شددت وزارة التعليم على أهمية سرية الاختبارات وحفظها بعد استلامها من المعلمين، مؤكدة أن كل موظف، أو مستخدم، أو عامل اطلع بحكم عمله أو وكل إليه أمر من أمور أسئلة الاختبارات يعد مسؤولًا عن سريتها.

وأشارت إلى أن سرقة أسئلة الاختبارات أو إجابتها النموذجية بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، أو جمع بقايا أوراق الأسئلة للاستفادة منها بطريقة غير مشروعة (كالمسودات أو القصاصات أو نحوها)، أو بيع الأسئلة أو شراؤها أو إفشاؤها بأي طريقة كانت، أو التلميح إلى نوعية الأسئلة أو مواطنها ولو بصورة رمزية بأي وسيلة من الوسائل.

وأوضحت وزارة التعليم وفقاً للمذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية للائحة تقويم الطالب بأن سرقة ورقة إجابة الطالب أو إخفاؤها عمداً، أو فقدانها بسبب الإهمال، أو إتلافها، أو استبدال ورقة أخرى بها أو التغيير فيها بأي شكل من الأشكال، أو تسهيل الغش بين الطلاب والتهاون في المراقبة، وعدم الالتزام بتعليمات تصحيح الاختبارات وتوزيع الدرجات على الأسئلة، وانتحال شخصية الغير دخول طالب بدل طالب آخر، تعد الأمور التالية إخلالاً بسير الاختبارات، مشددة على أنه يجب على كل من علم بارتكاب شيء مما سبق أن يبلغ ذلك للجهات المختصة، وفي حالة عدم الإبلاغ يعد ذلك إخلالاً بسرية الأسئلة.



عقوبة الإخلال بسرية الأسئلة



وأشارت وزارة التعليم إلى العقوبات المترتبة على الإخلال بسرية الأسئلة وسير لاختبارات المتمثلة في أنه إذا ارتكبت إحدى المخالفات المنصوص عليها فإن الجهة الإدارية المختصة تجري تحقيقاً في الموضوع.

وقالت: إذا كشف التحقيق عن أن الواقعة لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية، فتحدد المسؤولية التأديبية، وتوقع على مرتكبها الجزاءات النظامية، وإذا كشف التحقيق عن مسؤولية إدارية وعن وجود مخالفة جنائية، فإن الجهة الإدارية تحدد المسؤولية التأديبية، والجنائية في حالة إمكان الفصل بين المسؤوليتين التأديبية والجنائية، وتحيل الأوراق بعد صدور قرار الجزاء التأديبي إلى الجهة المختصة للفصل في المخالفة الجنائية.

وأضافت: إذا تعذر الفصل بين المسؤوليتين التأديبية والجنائية، كأن يكون الارتباط بينهما قائمًا فإن الجهة الإدارية ترجئ البت في المسؤولية التأديبية، وتوقف إجراءاتها إلى أن يصدر حكم نهائي من الجهة المختصة في المخالفة الجنائية، إذا كشف التحقيق أن مرتكب إحدى المخالفات طالب فيلغى اختباره في المادة نفسها ويسمح له بدخول اختبارها في الدور الثاني في كامل المقرر ويُحتفظ له بأعمال السنة، ويحال أمره إلى لجنة التوجيه الطلابي بالمدرسة لتقديم الخدمات الإرشادية المناسبة، وفي حال تكرار المخالفة منه فيُلغى اختباره في جميع المواد في ذلك العام في الدورين.



انتحال الشخصية



وأكدت "التعليم" أنه إذا انتحل الطالب شخصية طالب آخر وأدى الاختبار بدلاً عنه يحرر محضر لإثبات الواقعة ثم يُخصم عليهما من درجات السلوك، ويلغى الاختبار، أما إن كان المنتحل ليس طالباً في المدرسة فيحال أمره للجهات المختصة وتبلغ جهة عمله - إن كانت معروفة ـ بما تم خطياً.