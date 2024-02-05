"محرز" الأكثر تهديفًا.. أبرز أرقام لاعبي الأهلي بعد 19 جولة من "دوري روشن"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 فبراير 2024, 9:25 صباحاً

كشف حساب رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين عبر منصة "إكس"، عن أبرز أرقام لاعبي الأهلي، بعد مرور 19 جولة من منافسات الدوري. وتَصَدر الجزائري رياض محرز قائمة هدافي الفريق؛ حيث نجح في تسجيل 8 أهداف منذ بداية الموسم؛ بينما تَصَدر الفرنسي آلان سان ماكسيمان أكثرَ اللاعبين صناعة للأهداف بـ8 تمريرات حاسمة. وجاء الإيفواري فرانك كيسيه في صدارة فريقه كأكثر لاعب قام بتمريرات إلى ملعب المنافسين هذا الموسم بـ162 مرة. ويتصدر الهلال حاليًا ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، ويأتي في المركز الثالث الأهلي برصيد 40 نقطة؛ في حين يقع الاتحاد سابعًا برصيد 28 نقطة.

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