انت الان تتابع الباحثون عن الدفء والسياحة البحرية يقبلون على سواحل عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 فبراير 2024, 11:17 صباحاً

تشهد مرتفعات عسير هذه الأيام، موجات البرد والضباب والمطر، وتفضل غالبية الأهالي والزوار البحث عن الأجواء الدافئة، بالنزول إلى الشواطئ، في مناطق منخفضة ودافئة، كالحريضة والقحمة والبرك وعمق. ويتواجد الآلاف في هذه المناطق للاستمتاع بمشاهد البحر وأمواجه وشعبه المرجانية، وقضاء أوقات جميلة وممتعة في الصيد والرحلات البحرية والغوص، حيث رصدت عدسة "واس" الأعداد الكبيرة من رواد الشواطئ يتواجدون على شاطئ الواجهة البحرية في الحريضة ويوثقون لحظة غروب الشمس وملامستها للأفق، وتمازج ألوان الشمس مع ألوان السماء مشكّلة مشاهد طبيعية خلابة. ويفضل البعض الآخر الجلوس في المقاهي والجلسات على امتداد الواجهة البحرية، حيث أقيمت عدة مشاريع ترفيهية، وجلسات مطلة على البحر، يصل عددها إلى 200 جلسة، وممشى يحاذي البحر على طول الواجهة بعرض 20 متراً يرتاده المئات من هواة المشي على مدار الساعة، ومسطحات خضراء تصل مساحتها إلى 200 ألف متر مربع، تفترشها العائلات ممن يرتادون الواجهة، خاصة القادمين من المحافظات المرتفعة في منطقة عسير والتي تعيش أجواءً شديدة البرودة.

كانت هذه تفاصيل خبر الباحثون عن الدفء والسياحة البحرية يقبلون على سواحل عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.