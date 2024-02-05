"بوحبيب": 100 ألف لبناني نزحوا عن بيوتهم بسبب هجمات "إسرائيل"

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محمد بن مسعود - الدمام - أفاد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب، اليوم (الاثنين)، بأن هجمات "إسرائيل" على جنوب البلاد، تسببت في نزوح نحو 100 ألف مواطن.

وقال "بوحبيب" خلال استقباله رئيسة الصليب الأحمر الدولي كيت فوربس والوفد المرافق لها: "لدينا نحو 100 ألف نازح من الجنوب نتيجة الأحداث الأخيرة والاعتداءات الإسرائيلية، وهم بأمسّ الحاجة للعناية والمساعدة، وكل مساعدة ممكنة من الصليب الأحمر الدولي مرحب بها"، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

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