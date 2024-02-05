صغار الدلافين المرقطة تظهر خلال رحلة استكشاف البحر الأحمر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 فبراير 2024, 12:42 مساءً

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن ظهور عدد من صغار الدلافين المرقطة خلال رحلة استكشاف البحر الأحمر. وأوضح المركز أن هذه الدلافين الصغيرة ظهرت وهي تسبح بجوار أمهاتها. وأشار المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إلى أنها تعيش غالبًا في مجموعات تصل إلى 80 دلفينًا.

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