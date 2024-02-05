"المرور" يؤكد على ضرورة الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 فبراير 2024, 12:48 مساءً

شدد "المرور السعودي" على ضرورة الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق. وقال "المرور": قبل تغيير المسار تأكد من إعطاء الإشارات اللازمة قبل الانتقال بين المسارات بوقت كاف. وأضاف: قبل تغيير المسار تأكد من عدم وجود إشارات تمنع الانتقال إلى المسار المراد الانتقال إليه. وأردف: قبل تغيير المسار تأكد من خلو المسار الآخر من المركبات.

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