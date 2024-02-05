شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة البسطات العشوائية بحي "جامعة جدة" والان نبدء بالتفاصيل

إزالة التشوهات وتحسين المشهد الحضري

الدمام - شريف احمد - واصلت أمانة محافظة جدة متابعة تجاوزات البسطات العشوائية المخالفة، بإزالة كافة البسطات المخالفة الثابتة والمتحركة بنطاق بلدية الجامعة، وذلك ضمن حملات مستمرة تنفذها لتحسين المشهد الحضري، وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية.وأوضح رئيس بلدية الجامعة عبد الله مباركي أن فرق الرقابة نفذت حملة مكثفة على البسطات ومنع ”البيع العشوائي“ أسفل جسر كيلو 8 والشوارع التجارية والمواقع المجاورة للأسواق، وتمت إزالة كافة البسطات المخالفة من مختلف المواقع بنطاق البلدية.وأضاف أن الحملة تهدف إلى إزالة المشوهات البصرية وحماية السكان من استهلاك محتويات ”البسطات العشوائية“ وما تحوي من خردوات ومواد غذائية مجهولة المصدر، مشيراً إلى تنفيذ أعمال تنظيف ممرات المشاة من العوائق، وضمان انسيابية الحركة في الشوارع لتسهيل حركة المشاة وتحقيق استفادتهم من الأرصفة.وأكدت أمانة جدة استمرار جولاتها الرقابية على الطرق وداخل الأحياء السكنية لإزالة المواقع المخالفة كافة، والحد من الممارسات العشوائية بكل أشكالها.