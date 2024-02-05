شكرا لقرائتكم خبر عن 4 جهات حكومية و85 مستثمرًا في لقاء ”الاستثمار بالتعليم الخاص“ في مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنفذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بعد غد الأربعاء، لقاء مُلاك المدارس الأهلية والعالمية بعنوان ”الاستثمار في التعليم الخاص“.

ويحضر فعاليات ذلك المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله الغنام ومشاركة 3 جهات تتمثل في أمانة العاصمة المقدسة، إدارة الدفاع المدني، المركز السعودي للأعمال وأكثر من 85 مستثمراً ومستثمرة من ملاك المدارس الأهلية والعالمية.

ويهدف اللقاء إلى تعزيز الاستثمار في التعليم الخاص بمكة المكرمة وتحفيز المستثمرين في مجال التعليم الخاص بمكة المكرمة وتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين في مجال التعليم الخاص بمكة المكرمة وجذب مستثمرين متميزين في مجال التعليم الخاص للاستثمار بمكة المكرمة وبناء جسور التواصل بين الإدارة العامة للتعليم في مكة المكرمة والمستثمرين في مجال التعليم الخاص مع إبراز جهود وزارة التعليم في مجال التعليم الخاص والتوجهات المستقبلية وتسليط الضوء على الأدوار التي تقوم بها الجهات المساندة لوزارة التعليم للمستثمرين في مجال التعليم الخاص.