شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف "خادم الحرمين الشريفين" يغادرون المدينة إلى مكة لأداء مناسك العمرة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.