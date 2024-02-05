شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف "خادم الحرمين الشريفين" يغادرون المدينة إلى مكة لأداء مناسك العمرة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - غادر ظهر اليوم الاثنين، ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المدينة المنورة، متوجهين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة بعد أن منّ الله عليهم بالصلاة في المسجد النبوي الشريف، والتشرف بالسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه رضوان الله عليهما.
وتوجه الضيوف إلى ميقات ذي الحليفة للإحرام وعقد نية العمرة، وغادروا منه وسط منظومة مرورية وأمنية ولوجستية، بتنسيق ومتابعة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
الجدير بالذكر أن ضيوف البرنامج قد أتموا المرحلة الأولى المعد لهم في المدينة المنورة، حيث التقوا إمام وخطيب المسجد النبوي، وزاروا مسجد قباء، ومقبرة الشهداء، وجبل الرماة، وكذلك مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، بالإضافة إلى تمكينهم من أداء الصلوات الخمس في الحرم النبوي الشريف طوال فترة إقامتهم.
وتوجه الضيوف إلى ميقات ذي الحليفة للإحرام وعقد نية العمرة، وغادروا منه وسط منظومة مرورية وأمنية ولوجستية، بتنسيق ومتابعة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
رعاية القيادة لضيوف الرحمنوثمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين الجهود المقدمة لهم، مقدمين خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - لتمكينهم من زيارة الحرمين الشريفين وأداء مناسك العمرة سائلين الله تعالى أن يديم الأمن والأمان على هذه البلاد المباركة.
الجدير بالذكر أن ضيوف البرنامج قد أتموا المرحلة الأولى المعد لهم في المدينة المنورة، حيث التقوا إمام وخطيب المسجد النبوي، وزاروا مسجد قباء، ومقبرة الشهداء، وجبل الرماة، وكذلك مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، بالإضافة إلى تمكينهم من أداء الصلوات الخمس في الحرم النبوي الشريف طوال فترة إقامتهم.