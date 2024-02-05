إزالة الملصقات والمباني المخالفة بالشرقية

وأوضحت الأمانة أن الحملة تهدف إلى الحد من انتشار عناصر التلوث البصري، والمحافظة على المظهر العام للمدينة، وخلق بيئة نظيفة تعزز رفاهية السكان وجاذبية المدينة، مؤكدة استمرار الحملة حتى تحقق أهدافها.
كما قامت أمانة الشرقية بإزالة مصنع مهجور في الظهران، الذي يقع على مساحة 33.000 متر مربع، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات النظامية من قبل اللجنة المكونة من عدة جهات حكومية.
وأكدت الأمانة أنها قامت مؤخرًا بإزالة العديد من المباني القديمة والمهجورة الآيلة للسقوط، لما تشكله هذه المباني من خطر يهدد السكان والمارة، ومكان لتجمع الأوبئة والحشرات، ومصدر للتلوث بسبب تجمع النفايات.
مشيرة إلى رصد وإزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط، وذلك لاعتبارها منظرًا غير حضاري، حاثة الجميع على المساهمة الفعالة في الحفاظ على المظهر العام للمدينة، وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، ومساندة جهود البلدية في المحافظة على المظهر الحضاري.
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