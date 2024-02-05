إيران تهدد بالرد على أي هجوم أمريكي يستهدف أراضيها

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 فبراير 2024, 3:03 مساءً

هددت إيران اليوم (الاثنين) بأنها لن تتردد في الرد على أي هجوم أمريكي يستهدف أراضيها، غداة عدم استبعاد البيت الأبيض إمكانية توجيه ضربة مباشرة لإيران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "إن إيران لن تتردد في استخدام إمكانياتها لتوجيه رد يجعل المعتدين يندمون". وأضاف "كنعاني" خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي: "لقد لمس الآخرون هذه الإمكانية والقوة بالفعل وسيفكرون ملياً قبل القيام بأي تصرف سيء". وندد المتحدث بالضربات الجوية في العراق واليمن وسوريا ووصفها بأنها مغامرة غير قانونية وأنها نُفذت في إطار سياسة الدعم الكامل لإسرائيل. وشنت الولايات المتحدة سلسلة ضربات أمريكية أحادية ضد أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسوريا، ردا على مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في هجوم بطائرة مسيّرة في قاعدة بالأردن في 28 يناير.

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