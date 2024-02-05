شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق ممارسات جيدة لإدارة النظم البيئية لمصايد الأسماك.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية