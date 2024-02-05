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شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق ممارسات جيدة لإدارة النظم البيئية لمصايد الأسماك.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية"، عن تطبيق ثلاث ممارسات جيدة، في قطاع الثروة السمكية.
وتتضمن الممارسات الإدارية المراعية للنظم البيئية، في مواقع مختارة لصيد الأسماك، بالإضافة إلى اعتماد تقنيات الإنتاج، وتشمل ممارسات الإدارة الجيدة، إدارة النظم البيئية لمصايد الأسماك، ويأتي من ضمنها مشروع إنتاج الأعشاب البحرية.
يذكر أن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية"، حقق عددًا من المنجزات في قطاع الثروة السمكية في عام 2023م، من أبرزها تطوير النظام الإحصائي الرقمي الوطني لمصايد الأسماك.
وتتضمن الممارسات الإدارية المراعية للنظم البيئية، في مواقع مختارة لصيد الأسماك، بالإضافة إلى اعتماد تقنيات الإنتاج، وتشمل ممارسات الإدارة الجيدة، إدارة النظم البيئية لمصايد الأسماك، ويأتي من ضمنها مشروع إنتاج الأعشاب البحرية.
المزادات الرقمية للأسماكوأوضح البرنامج أن المشروع أعد خلال عام 2022م، إطارًا لإنشاء قاعات المزادات الرقمية للأسماك، كما تم خلال العام الماضي تنفيذ قاعتي مزادات أسماك في كلٍ من جدة وجازان، وسيواصل البرنامج تقديم الدعم الفني لها خلال العام الحالي؛ لضمان نجاح تشغيلها.
يذكر أن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية"، حقق عددًا من المنجزات في قطاع الثروة السمكية في عام 2023م، من أبرزها تطوير النظام الإحصائي الرقمي الوطني لمصايد الأسماك.