شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطن لارتكابه مخالفة رعي بالرياض.. اعرف العقوبة والان نبدء بالتفاصيل

ضبط مخالف لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

#الأمن_البيئي pic.twitter.com/IN9IrgJI6I— القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) ضبط مخالف لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

#الأمن_البيئي pic.twitter.com/IN9IrgJI6I — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) February 5, 2024

عقوبة مخالفات الرعي في السعودية

الدمام - شريف احمد - أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة بالرياض.وأشارت إلى ارتكابه مخالفة رعي 40 متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها، بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية.وبخصوص عقوبة مخالفة رعي الإبل، فتفرض غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن.أما عقوبة رعي الأغنام غرامة أييضا تصل إلى 200 ريال لكل رأس.ولفتت إلى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالف، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.