شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطن لارتكابه مخالفة رعي بالرياض.. اعرف العقوبة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة بالرياض.
وأشارت إلى ارتكابه مخالفة رعي 40 متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها، بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية.
أما عقوبة رعي الأغنام غرامة أييضا تصل إلى 200 ريال لكل رأس.
ولفتت إلى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالف، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
وأشارت إلى ارتكابه مخالفة رعي 40 متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها، بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية.
ضبط مخالف لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية.#الأمن_البيئي pic.twitter.com/IN9IrgJI6I— القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA)
ضبط مخالف لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية.— القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) February 5, 2024
#الأمن_البيئي pic.twitter.com/IN9IrgJI6I
عقوبة مخالفات الرعي في السعوديةوبخصوص عقوبة مخالفة رعي الإبل، فتفرض غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن.
أما عقوبة رعي الأغنام غرامة أييضا تصل إلى 200 ريال لكل رأس.
ولفتت إلى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالف، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.