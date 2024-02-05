شكرا لقرائتكم خبر عن "التنسيق السعودي البحريني" يستعرض مستجدات الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترأّس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ونظيره البحريني د. عبد اللطيف بن راشد الزياني، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، اجتماع اللجنة التحضيرية للاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني.وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات أعمال المجلس، والتحديثات على مخرجات اللجان الفرعية المنبثقة عنه، وبحث أوجه التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وفي نهاية الاجتماع وقع رئيسا اللجنة التحضيرية في الجانبين محضر الاجتماع الثاني للجنة.قائمة الحضورحضر الاجتماع وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى د. عصام بن سعد بن سعيد.ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية د. سعود الساطي، ومدير عام الإدارة العامة لأمانات المجالس واللجان م. فهد الحارثي.