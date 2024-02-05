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شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة.. محادثات مهمة للدوسري مع قيادات إعلامية مصرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بحث وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية مع عدد من المسؤولين سبل تعزيز التعاون الإعلامي المشترك القائم بين البلدين الشقيقين.
وأكد متانة العلاقات السعودية المصرية، ودور الإعلام المهم في التعبير عما يربط بين البلدين الشقيقين من علاقات وتعاون وتنسيق مستمر على جميع الأصعدة.
واستقبل رئيس مجلس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي، وزير الإعلام في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي.
ولفت إلى أن التعاون والتنسيق في مختلف المجالات يأتي انعكاسًا للعلاقات الأخوية الوثيقة والمتينة التي تربط قيادتي البلدين الشقيقين.
ونوه وزير الإعلام بتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، إلى أهمية وتعزيز العمل على تطوير علاقات التعاون المشترك في مجال الإعلام بين المملكة ومصر، وذلك ليواكب ما تشهده العلاقات على المستوى السياسي من تميز وتوافق.
وتناول اللقاء عددًا من الأفكار والمشروعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الإعلامي القائم بين المملكة ومصر على مختلف المستويات.
وأكد متانة العلاقات السعودية المصرية، ودور الإعلام المهم في التعبير عما يربط بين البلدين الشقيقين من علاقات وتعاون وتنسيق مستمر على جميع الأصعدة.
واستقبل رئيس مجلس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي، وزير الإعلام في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي.
تعزيز التعاون المشتركوأكد د. مدبولي أن اللقاء يأتي في إطار دعم وتعزيز أطر التعاون المشترك، وحرص المملكة ومصر على تقوية أواصر العلاقات في مختلف المجالات.
ولفت إلى أن التعاون والتنسيق في مختلف المجالات يأتي انعكاسًا للعلاقات الأخوية الوثيقة والمتينة التي تربط قيادتي البلدين الشقيقين.
ونوه وزير الإعلام بتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، إلى أهمية وتعزيز العمل على تطوير علاقات التعاون المشترك في مجال الإعلام بين المملكة ومصر، وذلك ليواكب ما تشهده العلاقات على المستوى السياسي من تميز وتوافق.
نخبة من القيادات الإعلامية المصريةكما التقى وزير الإعلام خلال الزيارة، نخبة من القيادات الإعلامية في جمهورية مصر العربية تلبية لدعوة من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر.
وتناول اللقاء عددًا من الأفكار والمشروعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الإعلامي القائم بين المملكة ومصر على مختلف المستويات.