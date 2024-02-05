شكرا لقرائتكم خبر عن 24 مليون ريال.. "التجارة" تفرض غرامات على منشآت تجارية مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

نظام مكافحة التستر التجاري في السعودية

| 24 مليون ريال غرامات مالية بحق منشآت تجارية غير مُمتثلة خلال عام 2023م.https://t.co/n3GWXFYNXq pic.twitter.com/BvsCaYlu4H— وزارة التجارة (@MCgovSA) 📄 | 24 مليون ريال غرامات مالية بحق منشآت تجارية غير مُمتثلة خلال عام 2023م.https://t.co/n3GWXFYNXq pic.twitter.com/BvsCaYlu4H — وزارة التجارة (@MCgovSA) February 5, 2024

العقوبات النظامية على المخالفين

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التجارة عن فرض غرامات مالية بلغت 24.3 مليون ريال خلال العام 2023م بحق منشآت غير ممتثلة لنظام مكافحة التستر.يأتي هذا فيما تواصل وزارة التجارة، متابعة امتثال المنشآت التجارية والتزامها بقواعد السوق المعتمدة.وأقرت لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر 850 مخالفة، تمثلت في: استخدام المنشأة حسابًا بنكيًا آخر غير الحساب العائد لها في تعاملاتها الخاصة وأنشطتها الاقتصادية، واستخدام غير السعودي حساباً بنكياً لا يعود إلى المنشاة في تعاملاتها المالية.هذا بالإضافة إلى حيازة أو استخدام غير السعودي أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة بصورة غير نظامية، ومنحه الحقوق والصلاحيات المقررة لملاك المنشأة أو الشركاء.كما شملت المخالفات حصول غير السعودي على مقابل مالي لا يتناسب مع طبيعة عمله في المنشأة، وتحويل الإيرادات أو الأرباح إلى حساب العامل غير السعودي وعدم تحويلها إلى حساب المنشأة.ويأتي ذلك تطبيقًا لأحكام نظام مكافحة التستر، الذي شدد على أنه لا يجوز منح غير السعوديين أدوات تؤدي إلى التصرف في المنشأة.وكذلك إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين، مع إحالة كل من ثبت تورطه في ارتكاب جريمة التستر إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.