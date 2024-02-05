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24 مليون ريال.. "التجارة" تفرض غرامات على منشآت تجارية مخالفة

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التجارة عن فرض غرامات مالية بلغت 24.3 مليون ريال خلال العام 2023م بحق منشآت غير ممتثلة لنظام مكافحة التستر.
يأتي هذا فيما تواصل وزارة التجارة، متابعة امتثال المنشآت التجارية والتزامها بقواعد السوق المعتمدة.

نظام مكافحة التستر التجاري في

وأقرت لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر 850 مخالفة، تمثلت في: استخدام المنشأة حسابًا بنكيًا آخر غير الحساب العائد لها في تعاملاتها الخاصة وأنشطتها الاقتصادية، واستخدام غير السعودي حساباً بنكياً لا يعود إلى المنشاة في تعاملاتها المالية.
هذا بالإضافة إلى حيازة أو استخدام غير السعودي أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة بصورة غير نظامية، ومنحه الحقوق والصلاحيات المقررة لملاك المنشأة أو الشركاء.
كما شملت المخالفات حصول غير السعودي على مقابل مالي لا يتناسب مع طبيعة عمله في المنشأة، وتحويل الإيرادات أو الأرباح إلى حساب العامل غير السعودي وعدم تحويلها إلى حساب المنشأة.

| 24 مليون ريال غرامات مالية بحق منشآت تجارية غير مُمتثلة خلال عام 2023م.https://t.co/n3GWXFYNXq pic.twitter.com/BvsCaYlu4H— وزارة التجارة (@MCgovSA)

العقوبات النظامية على المخالفين


ويأتي ذلك تطبيقًا لأحكام نظام مكافحة التستر، الذي شدد على أنه لا يجوز منح غير السعوديين أدوات تؤدي إلى التصرف في المنشأة.
وكذلك إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين، مع إحالة كل من ثبت تورطه في ارتكاب جريمة التستر إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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