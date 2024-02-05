شكرا لقرائتكم خبر عن "الجوازات" تطلق ختم "معرض الدفاع العالمي 2024" للقادمين للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

معرض الدفاع العالمي 2024

وزارة الداخلية تطلق ختم#معرض_الدفاع_العالمي 2024 عبر جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض.#للغد_نستعدhttps://t.co/uU3DstyTM4 pic.twitter.com/QEfSGT0pFq— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) وزارة الداخلية تطلق ختم #معرض_الدفاع_العالمي 2024 عبر جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض.#للغد_نستعدhttps://t.co/uU3DstyTM4 pic.twitter.com/QEfSGT0pFq — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) February 5, 2024

الدمام - شريف احمد - أطلقت المديرية العامة للجوازات ختم "معرض الدفاع العالمي 2024" للمسافرين القادمين للمملكة عبر جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض.ويأتي تزامنًا مع المعرض المقام خلال الفترة (4-8 فبراير 2024) بمدينة الرياض.وتشارك وزارة الداخلية في المعرض تحت شعار "مقدام" لاستعراض خططها لتطوير منظومة الأمن الداخلي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.كما تستعرض إمكاناتها في حفظ الأمن وحلولها المبتكرة في تطوير المدن الآمنة، وتأمين الحدود وإدارة الأزمات والكوارث.هذا بالإضافة إلى تطوير العمل الميداني والمحافظة على البيئة وأمن المنشآت الحيوية، وإسهاماتها في توطين الصناعات العسكرية.