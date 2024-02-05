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"الجوازات" تطلق ختم "معرض الدفاع العالمي 2024" للقادمين للمملكة

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أطلقت المديرية العامة للجوازات ختم "معرض الدفاع العالمي 2024" للمسافرين القادمين للمملكة عبر جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
ويأتي تزامنًا مع المعرض المقام خلال الفترة (4-8 فبراير 2024) بمدينة الرياض.

معرض الدفاع العالمي 2024

وتشارك وزارة الداخلية في المعرض تحت شعار "مقدام" لاستعراض خططها لتطوير منظومة الأمن الداخلي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وزارة الداخلية تطلق ختم#معرض_الدفاع_العالمي 2024 عبر جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض.#للغد_نستعدhttps://t.co/uU3DstyTM4 pic.twitter.com/QEfSGT0pFq— الجوازات (@AljawazatKSA)

كما تستعرض إمكاناتها في حفظ الأمن وحلولها المبتكرة في تطوير المدن الآمنة، وتأمين الحدود وإدارة الأزمات والكوارث.
هذا بالإضافة إلى تطوير العمل الميداني والمحافظة على البيئة وأمن المنشآت الحيوية، وإسهاماتها في توطين الصناعات العسكرية.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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