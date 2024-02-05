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فيديو.. ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الأميركي

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اجتمع ولي العهد الأمير ، بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وذلك خلال زيارة بلينكن الحالية للمملكة العربية .

جرى خلال اللقاء، الذي يأتي ضمن جولة بلينكن بالشرق الأوسط، بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً الأوضاع في اليمن وفلسطين، وجهود مكافحة الإرهاب. كما ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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