شكرا لمتابعة خبر عن فنانة سعودية تبهر المختصون في تجسيد صورة ولي العهد من مكعبات روبيك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد إبداعي غير مألوف، نجحت الفنانة السعودية سارا حمدان في تجسيد شخصية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من مكعبات الروبيك، وسط إشادة من المختصون، نظراً لاعتمادها على مهارات فنية رفيعة.

وقالت سارا خلال حديثها مع العربية نت، “دخلت في مجال الرسم والفنون وعمري 12 عاما، وبدأت التعلم على خوارزميات مكعب الروبيك في عمر الـ 14، وكان الهدف في البداية فقط أن أكون متمكنة من حل المكعب، وكنت حينها أستغرق وقتاً في حل مكعب واحد، وواصلت التدريب عليه، وكان يستغرق مني 10 ساعات، إلى أن وصلت لمعدل دقيقة ونصف دقيقة للمكعب الواحد”.

وإضافت في حديثها: “قبل اليوم الوطني كنت أفكر في صنع لوحة فريدة من نوعها تعبر عن امتناننا لولي العهد، لاهتمامه بالطاقات الشبابية ومستقبلنا، وراودتني فكرة صنع اللوحة من مكعبات الروبيك، ومع دعم العائلة وتشجيع الأصدقاء بدأت فيها، وكان التحدي الكبير إنجاز عمل بـ 600 مكعب، وكان الوقت ضيقا بسبب اختبارات الجامعة، واستغرق مني العمل 3 أيام بمعدل ساعتين في اليوم”.

فيما أوضحت سارا أن فن الروبيكيوبيزم يتضمن تجسيد الصور باستخدام مكعبات الروبيك، ويشبه فن الفسيفساء، وتكمن الفكرة الأساسية فيه بتقسيم الصورة إلى وحدات صغيرة أو بكسلز، بحيث إن كل قطعة من مكعب الروبيك تمثل بكسلا واحدا، ويختلف تعقيد اللوحة باختلاف عدد المكعبات المستخدمة، وكلما زاد عدد المكعبات، كانت الجودة أفضل والتفاصيل أوضح.