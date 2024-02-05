شيف سعودية لـ"الخليج 365": المهنة مُربحة ورواتب الطهاة مُجزية

أكدت الشيف السعودية فاطمة يحيى، التي تفوق خبرتها 10 سنوات في هذا المجال، أن مهنة الطهي مُربحة وذات مردود جيد، داعية الشباب والفتيات ممن يملكون الشغف للاحتراف في هذا المجال.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن مهنة الطهي مُربحة وذات مرود مادي جيد، وتصل فيه متوسط الرواتب إلى 10 آلاف ريال لمن لديهم الخبرة الجيدة والاحترافية والمهارة العالية في إعداد المأكولات في الفنادق والمطاعم والمؤسسات.

وأوضحت في حديثها لـ"الخليج 365" أن أجرها قد يصل إلى 15 ألفاً لتحضير الوجبات في المناسبات والاحتفالات.

وكشفت بأن السفرة الجازانية غنية بالوصفات والأكلات الشعبية التي تصل لأكثر من 400 وصفة، معربة في هذا الصدد، عن طموحها بإيصال السفرة الجازانية إلى العالمية.

وأضافت "الشيف فاطمة" أن "المرسة" تعتبر ملكة السفرة الجازانية، بالإضافة إلى أطباق مغش اللحم والسمك والحنيذ والمندي والحيسية.

وعن إعداد طبق "مغش السمك" الذي تشارك به في مسابقة " شيف البحار "ضمن فعاليات المعرض السعودي الدولي للثروة السمكية، أوضحت الشيف فاطمة لـ"الخليج 365" بأنه يعد من الأكلات الشعبية ويتم طبخ سمك كنعد مع زيت السمسم على الفخار ويجب أن تكون مكونات الوجبة طازجة مع إضافة اللبن الزبادي والبهارات ويقدم مع خبز اللحوح كوجبة خفيفة.

ويشهد المعرض السعودي الدولي للثروة السمكية في هذه النسخة ولأول مرة مسابقة "طبخ بحرية"؛ بإشراف أشهر الطهاة والمحكمين في العالم، وفعالية "ماستر كلاس"؛ بمشاركة أكثر من 120 من هواة الطبخ؛ لتقديم الأطباق البحرية بطرق الطهي التقليدية والنوعية، إضافة إلى برنامج تواصل رجال الأعمال، ومعرض أنواع المنتجات السمكية المستزرعة.

وفي هذا الإطار، بين رئيس الجمعية السعودية للطهاة ياسر جاد بأن هذه المسابقة تعد الأولى والفريدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وهي خاصة بالمأكولات البحرية ، لتنمية ثقافة المطبخ السعودي ويشارك فيها أكثر من 100 شيف تحت إشراف لجنة حكام مختصة وذلك بهدف الخروج بأطباق مميزة .

وتتميز مسابقة "شيف البحار" بحسب تصريح الشيف محمود الخليل لـ"الخليج 365" استخدامها المنتج السعودي للاستزراع المائي، مبيناً أن المتسابقين يخضعون لمعايير محددة بهدف تطوير المنتج المحلي وتقديم فكرة عن المطبخ السعودي ودعم الطهاة الشباب من السعودية.

وتختتم غداً الثلاثاء فعاليات المعرض السعودي الدولي للثروة السمكية المختص بالاستزراع السمكي ومصايد الأسماك والمأكولات البحرية والتي تستضيفه العاصمة الرياض بنسخته الثالثة تحت رعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة و بتنظيم من البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات طريق الملك عبدالله، ويفتتح أبوابه من الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساء.