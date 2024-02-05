شكرا لقرائتكم خبر تدشين آخر طائرة «هوك تي 165 » صنعت في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إنجاز يعد الأول من نوعه بمجال تجميع الطائرات العسكرية النفاثة في المملكة، رعى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، حفل تدشين آخر طائرة نفاثة متقدمة من طراز «هوك تي 165» تم تجميعها وتصنيع أجزاء منها في المملكة بأيد وطنية بشكل كامل، وبمشاركة 25 شركة محلية صنعت 3114 قطعة داخل وخارج الطائرة.

وفور وصوله مقر الحفل استمع لإيجاز عن مبادرات البرنامج السعودي البريطاني للتعاون الدفاعي المحققة والمستقبلية لنقل وتوطين التقنية، المتضمنة إطلاقه عام 2017م بالتعاون مع شركة «بي أيه إي سيستمز» البريطانية، برنامج التجميع النهائي للطائرات في المملكة، النواة الأولى لتطوير صناعة الدفاع السعودية؛ تماشيا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ثم شاهد وزير الدفاع عرضا مرئيا عن برنامج التجميع النهائي للطائرات في المملكة، ومساهمته في تجميع اثنتين وعشرين طائرة نفاثة متقدمة من طراز «هوك تي 165» في مرافق البرنامج لتطوير وعمرة الطائرات بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي، سيحول 10 منها إلى فريق الصقور السعودية التابع للقوات الجوية الملكية السعودية، كما تضمن العرض المرئي مسيرة فريق الصقور السعودية وإنجازاته بمناسبة اليوبيل الفضي للفريق ومرور 25 عاما على تأسيسه.

بعد ذلك كشف عن آخر طائرة نفاثة متقدمة من طراز «هوك تي 165» تم تجميعها وتصنيع أجزاء منها في المملكة بأيد وطنية بشكل كامل، وتدشين الهوية الجديدة لطائرات فريق الصقور السعودية.

ثم كرم وزير الدفاع المشاركين في برنامج تجميع الطائرات الذين وصلت نسبتهم عند العمل على آخر طائرات المشروع نحو 99%، قبل أن يوقع على الطائرة، ويتسلم هدية تذكارية من الرئيس التنفيذي للبرنامج السعودي البريطاني للتعاون الدفاعي بهذه المناسبة.

طائرة «هوك تي» 165: